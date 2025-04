Udinese infortunio Davis | l’attaccante ci sarà contro il Milan? Le sue condizioni

infortunio Davis, l'attaccante dell'Udinese è ancora alle prese con gli acciacchi fisici: ci sarà contro il Milan? Le ultime Keinan Davis resta in dubbio per la sfida di venerdì sera dell'Udinese contro il Milan. l'attaccante dei friulani, reduce da problemi fisici, ha lavorato ancora a parte nella giornata di ieri, segnale che rende complicato il

