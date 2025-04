Ucraina l’arma segreta americana contro la Russia è l’Intelligenza artificiale

artificiale americana ad effettuare lo sminamento di intere aree di confine in Ucraina già nelle prossime settimane.Ucraina, l'arma segreta americana contro la Russia è l'Intelligenza artificiale (CANVA FOTO) – Notizie.comSi tratta di una tecnologia all'avanguardia di un'azienda Usa, la Safe Pro Group. L'azienda ha firmato un accordo pluriennale con il Centro di eccellenza ucraino per lo sminamento e la sicurezza ambientale.Sul campo scenderà SpotlightAi che utilizza una particolare elaborazione delle immagini utile nelle attività di sminamento e bonifica dei terreni. Secondo gli ultimi dati l'Ucraina, impegnata in una guerra di aggressione contro la Russia dal 2022, si trova ad affrontare una delle più grandi crisi di contaminazione di mine della storia moderna. Stando alle stime, oltre 138mila chilometri quadrati di territorio è potenzialmente disseminata da mine antiuomo e ordini inesplosi.

