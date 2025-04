Lapresse.it - Ucraina, fonti: “Altri sei mesi per raggiungere accordo, ma Usa potrebbero cedere ai russi su territori”

Secondo le autorità saudite che ospitano i negoziati tra Usa ea sull’, ci vorranno almeno seiperun. Lo riferisce a LaPresse una fonte vicina al dossier. Ie gli Usa stanno negoziando anche sul trattato di non proliferazione nucleare ‘New Start’, e in parallelo c’è la trattativa Usa-sullo sfruttamento delle materie prime critiche.Laa vuole che i confini vengano stabiliti con il cessate il fuocoDai colloqui è emerso che ivorrebbero che i confini si stabilissero subito, già con il cessate il fuoco, e non con i futuri accordi di pace. Questo potrebbe avvenire solo con un riconoscimento degli Usa deiucraini conquistati dallaa. Se gli Stati Uniti riconoscessero che quella non è più, per isarebbe fatta.