Ucraina droni russi su Kharkiv | numerosi incendi e due feriti

Martedì 8 aprile, nelle ore serali, laa ha lanciato un massiccio attacco consu, in, provocandoe ferendo almeno due persone. Il governatore della città, Oleh Syniehubov, ha dichiarato che il raid ha causato almeno 15 esplosioni. Il Servizio di Emergenza dello Stato ha riferito che le due persone sono rimaste ferite dopo che ihanno colpito attività commerciali civili, magazzini, impianti industriali e stazioni di servizio.

Ucraina, droni russi su Kharkiv: numerosi incendi e almeno due feriti.

VIDEO Ucraina, droni su Kharkiv: incendi e due feriti - LaPresse.

Pioggia di droni russi su Kharkiv: tre feriti.

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Mosca: «Fermata in Francia impiegata ministero Esteri russo». Usa «preoccupati» per la cattura di due cittadini cinesi.

Ucraina, droni russi su Kharkiv: scoppiano gli incendi, almeno due feriti | .it.

Ucraina, attacco con droni russo provoca vittime a Kharkiv.