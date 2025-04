Ucciso in Colombia Roma apre inchiesta

Roma avvierà un fascicolo sulla morte di Alessandro Coatti,il ricercatore italiano Ucciso in Colombia. I suoi resti sono stati trovati in una valigia vicino allo stadio di Santa Marta e in altri due punti della città. E'stato riconosciuto grazie al braccialetto della pensione in ci soggiornava. Coatti,che a fine 2024 aveva concluso un contratto di 8 anni alla Royal Society di Londra, era in Sudamerica per valutare un trasferimento,dice uno zio. Sabato era uscito per andare in discoteca, poi la tragica scoperta. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.49 La Procura diavvierà un fascicolo sulla morte di Alessandro Coatti,il ricercatore italianoin. I suoi resti sono stati trovati in una valigia vicino allo stadio di Santa Marta e in altri due punti della città. E'stato riconosciuto grazie al braccialetto della pensione in ci soggiornava. Coatti,che a fine 2024 aveva concluso un contratto di 8 anni alla Royal Society di Londra, era in Sudamerica per valutare un trasferimento,dice uno zio. Sabato era uscito per andare in discoteca, poi la tragica scoperta.

