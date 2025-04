Ilgiorno.it - Uccise il suocero e ferì la ex. No alla perizia psichiatrica. Manfrinati rinviato a giudizio

Nosu Marco, ieri: il processo si aprirà il prossimo 9 maggio. L’ex avvocato quarantaduenne è accusato dell’omicidio dell’ex, Fabio Limido, 71 anni, e del tentato omicidio premeditato della ex moglie Lavinia Limido, 37 anni, salvata in extremis dall’intervento del padre. I tragici fatti accaddero in via Menotti a Varese, all’esterno degli uffici dell’attività della famiglia Limido, il 6 maggio dello scorso anno. Quel giornoha atteso che la ex uscisse dal posto di lavoro, lo studio del padre geologo, e l’ha aggredita, colpendola con alcune coltellate al volto e al collo. La donna ha cercato di difendersi, urlando disperatamente, e in suo soccorso è arrivato il padre, contro cui si è scagliato l’uomo, colpendolo con decine di fendenti.