Uccise il compagno della madre a colpi di vaso per il perito il killer non ha disturbi psichiatrici

Il perito di parte della Procura ha definito Luigi D'Atino imputabile per l'omicidio del compagno della madre Germano Riccioni e per il grave ferimento di lei. Dalla perizia fatta non emergono problemi di natura psichiatrica.

