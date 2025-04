Quotidiano.net - Uccisa e chiusa in valigia. Il delitto poi la piadina. La freddezza del killer

Freddo, lucido, senza scrupoli. Capace di uccidere a coltellate Ilaria Sula, sbarazzarsi del corpo della studentessa ternana di 22 anni e poi uscire a mangiare unacon un’amica della ragazza. È quanto evidenzia il gip di Roma, Antonella Minuti, nell’ordinanza con la quale ha convalidato il fermo di Mark Antony Samson, convalidando al contempo la custodia cautelare in carcere. Il ragazzo, 23 anni, ha confessato di aver ucciso la ex a Roma. "Dopo averla brutalmenteed essersi liberato del cadavere", Mark Antony Samson, è andato a "mangiare una" con una amica di Ilaria con cui "ha parlato dei problemi che aveva con la ragazza" e ancora di "questioni superficiali e banali (come il compleanno del ragazzo dell’amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza). Non si pone alcuno scrupolo nell’inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averlalui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia", aggiunge il gip.