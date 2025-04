Ubriaco alla guida di un tir in autostrada | autista denunciato gli ritirano la patente

guidava un tir in stato di ebbrezza sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, in provincia di Avellino, dagli agenti della Polizia Stradale. Leggi su Fanpage.it L'uomo è stato sorpreso mentreva un tir in stato di ebbrezza sull'A16 Napoli-Canosa, in provincia di Avellino, dagli agenti della Polizia Stradale.

Ubriaco alla guida di un tir in autostrada: autista denunciato, gli ritirano la patente. Autostrada A16: ubriaco alla guida di un Tir denunciato in stato di libertà.

