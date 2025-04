Uber Black continua il servizio in città nonostante le multe | tassisti baresi verso lo sciopero

tassisti operativi nella città di Bari. E prevedono di portare il 25 aprile nuovamente i loro mezzi davanti alla Prefettura, come già successo a gennaio dopo l'aggressione notturna a un'autista, per gridare con forza il loro no all'arrivo di Uber Black in. Baritoday.it - "Uber Black continua il servizio in città nonostante le multe": tassisti baresi verso lo sciopero Leggi su Baritoday.it Sono pronti a incrociare le braccia i 150operativi nelladi Bari. E prevedono di portare il 25 aprile nuovamente i loro mezzi davanti alla Prefettura, come già successo a gennaio dopo l'aggressione notturna a un'autista, per gridare con forza il loro no all'arrivo diin.

Uber attivo a Pescara: le caratteristiche del servizio - PESCARA – Uber arriva a Pescara: a partire da oggi il servizio di mobilità Uber Black è disponibile nel capoluogo adriatico, segnando il suo debutto nella regione Abruzzo. Dopo il recente lancio di ... (abruzzonews.eu)

Uber sbarca anche in Puglia: il servizio è disponibile da oggi - Uber arriva in Puglia: a partire da oggi il servizio di mobilità Uber Black è disponibile a Bari, segnando il suo debutto nella regione. Prosegue così il piano di espansione di Uber in Italia ... (msn.com)

Uber si espande a Pescara: debutto del servizio Uber Black in Abruzzo - Il servizio di mobilità Uber Black ha fatto il suo ingresso ufficiale a Pescara, segnando una novità significativa anche per la regione Abruzzo. Dopo il recente lancio in Puglia, Uber continua la sua ... (gaeta.it)