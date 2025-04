Justcalcio.com - Tuttosport – Juve-Lecce, Tudor perde un attaccante. Cambiaso pronto a tornare

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-09 15:38:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di:Brutta notizia per Igornella preparazione della suaverso la sfida di questo sabato al. Infatti nella giornata odierna uno dei bianconeri non ha preso parte all’allenamento: si tratta di Samuel Mbangula. Per una notizia decisamente poco lieta, ne arriva però un’altra positiva., stop Mbangula!e Perin.Stop per Mbangula. L’ala classe 2004, rimasto in panchina nelle prime due partite conalla guida, non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento dei bianconeri a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni verranno costantemente monitorate, ma il giovane bianconero sembrerebbe destinato a saltare il prossimo impegno contro i giallorossi di Marco Giampaolo. In compensoritrova a pieno regime un altro calciatore: dovrebbe infatti rivedersi dal primo minuto Andrea, entrato al 68? contro la Roma ma che contro ilha buone chance di vestire una maglia da titolare.