Sport.quotidiano.net - Tuttocuoio a un passo dalla salvezza in Serie D: decisivi i prossimi tre punti

Treper chiudere in bellezza. Sono quelli che mancano alper brindare ad unanel campionato diD che a dire il vero non è mai stata a rischio, ma che a quattro partitefine aspetta ancora la certezza aritmetica. In tutta la stagione i neroverdi sono stati sempre nella pancia della classifica, nella sua parte sinistra, fluttuando praticamente tra la 7a e la 9a posizione, a distanza ragguardevolezona play out. Un girone di ritorno col fiatone a causa principalmente delle numerose assenze, ha ridotto a cinqueil cuscinetto di salvataggio sulla sestultima posizione, anche se la prevista penalizzazione allo Zenith (si parla di 14da togliere), cioè la squadra che occupa quella poltrona, per il tesseramento irregolare del difensore Tempestini, farebbe salire il vantaggio di sicurezza a sei lunghezze, quelle esistenti sul Corticella, ospite domenica prossima al Leporaia.