Amica.it - “Tutto quello che ho”: Vanessa Incontrada torna in prima serata con una serie tv forte e toccante

Leggi su Amica.it

C’è qualcosa di piùdel dolore? Forse sì: l’amore. È questo il motore di Tuttoche ho, la nuova fiction con, in onda da mercoledì 9 aprile insu Canale 5. Un racconto potente e umano, dove la scomparsa di una figlia apre le porte a un viaggio tra verità nascoste, silenzi da rompere e un istinto materno che non sbaglia mai. Diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, Tuttoche ho è un dramma familiare e un thriller psicologico al tempo stesso. Con la ricerca della verità come fine ultimo. Dove e quando va in onda “Tuttoche ho”Tuttoche ho è composta da quattro puntate da 100 minuti. Laandrà in onda oggi, mercoledì 9 aprile alle 21.