Lanazione.it - ‘Tutto quello che ho’, Vanessa Incontrada e Livorno protagonisti della fiction Mediaset

, 9 aprile 2025 – Tutto comincia con una normale uscita del venerdì sera, una figlia diciottenne che esce di casa. Nulla di strano. Se non che la ragazza non rientra e misteriosamente scompare. E’ l’incipitnuova serie tvche ho’ cone Marco Bonini da mercoledì 9 aprile in prima serata su Canale 5. Laè ambientata ae ha per protagonista l’attrice che è sì catalana, ma anche ormai un po’ toscana visto che è di casa a Follonica, complice l’amore (rinato) per l’imprenditore Rossano Laurini.interpreta il ruolo di Lavinia, avvocata di successo, mentre Bonini è Matteo Santovito, un poliziotto. Una coppia affiatata e serena, con due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio.