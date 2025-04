Tpi.it - Tutto quello che ho: tutte le informazioni sulla serie tv

che ho: trama, cast, location, quante puntate e streamingDa mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondache ho,tv (che originariamente doveva chiamarsi “Solo una madre”) diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Vanessa Incontrada come protagonista. Ma vediamo insiemelenel dettaglio.TramaLavinia e Matteo. Un’avvocata e un poliziotto. Una madre e un padre. Una coppia affiatata i cui equilibri vanno in pezzi quando la figlia diciottenne Camilla scompare misteriosamente. L’arresto di Kevin, un ragazzo di origini africane, sarà in grado di dare delle risposte a questa famiglia disperata? Mentre Matteo è fermamente convinto che Kevin sia coinvolto nella sparizione e nasconda la verità, Lavinia è dubbiosa e sembra credere esista un’altra realtà.