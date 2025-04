Bubinoblog - TUTTO QUELLO CHE HO: LA SERIE DI CANALE 5 È LA COPIA DI SCOMPARSA CON LA STESSA ATTRICE?

Leggi su Bubinoblog

Da mercoledì 9 aprile, in prima serata su5, al via “che ho”, la nuovatv con Vanessa Incontrada.La fiction, una coproduzione RTI – 7 Verticale diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, vede nel cast, tra gli altri, Marco Bonini, Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre e Ibrahima Gueye.Ambientata a Livorno, “che ho” vede protagonista Vanessa Incontrada, nel ruolo di Lavinia. Al suo fianco Marco Bonini, che interpreta Matteo Santovito.Una madre e un padre, un avvocato di successo e un poliziotto. Una coppia affiatata e serena, con due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio.Gli equilibri della famiglia, però, vanno in pezzi quando una tragedia si abbatte sulla loro vita: la figlia, un venerdì sera, esce di casa e scompare misteriosamente.