Tutto quello che ho | il cast attori completo della serie tv su Canale 5

Tutto quello che ho: il cast (attori) completo della serie tv su Canale 5

Qual è il cast (attori) di Tutto quello che ho, la serie tv in onda su Canale 5 dal 9 aprile 2025? La protagonista è Vanessa Incontrada, che interpreta Lavinia Santovito, un avvocato di successo. Capace di conciliare lavoro e famiglia, è una moglie premurosa e un'attenta madre di due figli. Marco Bonini è Matteo Santovito, un poliziotto sposato con Lavinia. Già protagonista di film e serie tv, in questa fiction interpreta un uomo buono, sempre disponibile ad aiutare e ascoltare gli altri. Camilla è interpretata dalla giovane attrice Margherita Attorre, mentre Roberto, il fratello minore di Camilla, è interpretato da Edoardo Miulli. Ibrahima Gueye interpreta Kevin, ragazzo di origini nigeriane segnato dall'incontro con Camilla.

