Piperspettacoloitaliano.it - Tutto quello che ho copia di Scomparsa, la trama è uguale ? Le similitudini con le fiction Rai e Mediaset di Vanessa Incontrada

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

che hodiritrova quasi la stessa storiaSembra incredibile, ma lache ho potrebbe sembrare già ladi. Tante sono letra le due serie tv di Rai eche hanno come protagonista sempre lei,. Ancora una volta interpreta una madre che cerca disperatamente sua figlia,misteriosamente. Ma davveroche esono uguali ? Le duea confronto., ladellaRaiLaRai “” ruota attorno alla misteriosa sparizione di due ragazze, Camilla e Sonia, in una tranquilla cittadina italiana, San Benedetto del Tronto. La protagonista Nora Telese () è una psichiatra infantile e madre single di Camilla, si trasferisce in questa località con la figlia, ma la loro vita viene sconvolta quando le ragazze non fanno ritorno da una festa.