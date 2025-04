Tutto quello che ho al via stasera 9 aprile la serie tv con Vanessa Incontrada

aprile, al via la nuova serie tv 'Tutto quello che ho', che vede Vanessa Incontrada come protagonista nel ruolo di Lavinia. L'appuntamento è alle 21:30 su Canale 5. Ambientata a Livorno, la fiction vede protagonista Vanessa Incontrada, nel ruolo di Lavinia. Al suo fianco Marco Bonini, che interpreta Matteo.

