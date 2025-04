Tutti mi chiamano per baciarmi il culo Trump sui Paesi che lo chiamano per negoziare | Ci hanno fregato loro ora è il nostro turno – Il video

chiamano, mi baciano il culo, stanno morendo dal desiderio di fare un accordo». Dal palco di una cena di raccolta fondi per il Partito repubblicano, il presidente Donald Trump fa la voce grossa e attacca con sarcasmo Tutti quei Paesi che si sono detti disposti a scendere a patti con Washington per ridurre l’impatto delle tariffe. Dalla poltrona di Trump, gli altri Paesi si stanno preparando ha fare a gara per volare negli Stati Uniti e assicurarsi il migliore accordo possibile. Le borse continuano a sprofondare, il tycoon però si mostra tranquillo: «So quel che diavolo sto facendo». E si concede di prendere in giro, con tanto di imitazione, i leader alleati in arrivo alla Casa Bianca: «Per favore, per favore signore, fai un accordo. Farò qualunque cosa signore».La forza della Casa Bianca: «Siamo contenti come siamo, è il nostro turno di fregarli»Una rivendicazione di dominio economico che non nasconde la profonda soddisfazione di chi, dopo anni di presunti soprusi, finalmente serve la sua vendetta come un piatto gelido: «Molti Paesi ci hanno fregato a destra e sinistra. Leggi su Open.online «Mi, mi baciano il, stanno morendo dal desiderio di fare un accordo». Dal palco di una cena di raccolta fondi per il Partito repubblicano, il presidente Donaldfa la voce grossa e attacca con sarcasmoqueiche si sono detti disposti a scendere a patti con Washington per ridurre l’impatto delle tariffe. Dalla poltrona di, gli altrisi stanno preparando ha fare a gara per volare negli Stati Uniti e assicurarsi il migliore accordo possibile. Le borse continuano a sprofondare, il tycoon però si mostra tranquillo: «So quel che diavolo sto facendo». E si concede di prendere in giro, con tanto di imitazione, i leader alleati in arrivo alla Casa Bianca: «Per favore, per favore signore, fai un accordo. Farò qualunque cosa signore».La forza della Casa Bianca: «Siamo contenti come siamo, è ildi fregarli»Una rivendicazione di dominio economico che non nasconde la profonda soddisfazione di chi, dopo anni di presunti soprusi, finalmente serve la sua vendetta come un piatto gelido: «Molticia destra e sinistra.

Dazi, Trump: “Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c**o. Muoiono dalla voglia di fare un…. Dazi, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il cu..". VIDEO. Trump, 'tutti mi chiamano per baciarmi il c...'. Dazi, Trump “Tutti vogliono un accordo. Questi paesi mi chiamano per baciarmi il cu…”. “Tutti in fila a baciarmi il cu…”. Il merito di Trump: niente ipocrisie. Trump senza freni: “Tutti mi chiamano per baciarmi il c..o”. E la Cina risponde con dazi all’84%. Ne parlano su altre fonti

Trump: 'Tutti mi chiamano per baciarmi il c...'. Tra Usa e Cina è braccio di ferro. Pechino: 'Pronti alla guerra dei dazi' - In vigore i 'dazi reciproci' Usa su 60 Paesi, Cina al 104%. Il presidente americano ai repubblicani: 'So quello che sto facendo. Non vogliamo necessariamente fare accordi sui dazi' (ANSA) ... (ansa.it)

Trump, le frasi choc: «Tutti mi chiamano per baciarmi il c... Muoiono dalla voglia di fare un accordo» - Sono in arrivo delegazioni dal Giappone e dalla Corea del Sud. E anche Giorgia Meloni sarà a Washington la prossima settimana. Sono i ... (msn.com)

Dazi Usa, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il c.lo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo" - "Tutti i Paesi mi chiamano per baciarmi il c.lo. Muoiono per fare accordi. Si tratta della più grande transazione commerciale nella storia del nostro Paese. Vedo qualche repubblicano ribelle fare dich ... (ilgiornale.it)