Tutti a parlare del gol di Lautaro ma il colpo di genio è l’assist di tacco di Thuram

Si fa un grande parlare dell'ottima prestazione dell'Inter in casa del Bayern Monaco e in particolare del gol di Lautaro Martinez in fine di primo tempo. L'argentino ha messo in porta il pallone di prima intenzione, dall'interno dell'area di rigore e con l'esterno destro. Tra l'altro, sotto la traversa. Eppure, all'interno di quell'azione coralmente eseguita e determinata dai soliti, ottimi meccanismi di scambi di posizione dei giocatori dell'Inter, a colpire è pure il tacco di Thuram, che si iscrive alla rassegna dei tacchi decisivi che pure nella storia del calcio (e della Champions) non mancano.Thuram come Guti, Ribery, Kvara, BarosL'azione parte da Sommer e si sviluppa asimmetricamente, per poi arrivare a Carlos Augusto (che serve Thuram in modo troppo arretrato) e all'attaccante francese.

