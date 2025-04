Thesocialpost.it - Turetta, Elena Cecchettin si infuria: “Sentenza pericolosa, segna un precedente. Su Giulia tante parole al vento”

All’indomani della pubblicazione delle motivazioni dellache ha condannato Filippoall’ergastolo per l’omicidio di, la sorellarompe il silenzio conforti e amare. In una storia su Instagram,esprime la sua delusione per la scelta della Corte di non riconoscere l’aggravante della crudeltà, nonosle 75 coltellate inferte a. Ma c’è di più. In mezzo al dolore, torna alla mente un sogno, un ricordo sussurrato che oggi suona come un presagio ignorato.«Unasimile, con motivazioni simili, in un momento storico come questo non è solo, ma rappresenta unterrificante», scrive. Poi affonda: «Riconoscere le aggravanti fa la differenza. La violenza non inizia con un coltello, inizia molto prima, e se non la identifichiamo in tempo, il peggio non lo possiamo più evitare».