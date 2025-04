Tumori | nasce la Giornata mondiale di psiconcologia si celebra oggi e ogni 9 aprile

psiconcologia, disciplina a cui è stata rivolta grande attenzione negli ultimi mesi, fino alla creazione di una Giornata mondiale, che viene .L'articolo Tumori: nasce la Giornata mondiale di psiconcologia, si celebra oggi e ogni 9 aprile proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Sono già centinaia i pazienti oncologici che si sono rivolti a inbuonasalute.eu in cerca di supporto psicologico. La piattaforma, nata a febbraio di quest’anno, è infatti la prima realtà online dedicata alla, disciplina a cui è stata rivolta grande attenzione negli ultimi mesi, fino alla creazione di una, che viene .L'articololadi, siproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Tumori: nasce la Giornata mondiale di psiconcologia, si celebra oggi e ogni 9 aprile. Oggi è la giornata mondiale contro il cancro: «Un tumore su 3 è causato da nostri comportamenti, ecco quelli più a rischio». Giornata mondiale contro il cancro 2025: 12 tipi di tumore legati a obesità. Giornata Mondiale contro il Cancro: Associazione MO4MO lancia campagna di prevenzione al tumore ai testicoli. Giornata Mondiale contro il Cancro: ogni giorno 10 nuove diagnosi a Modena. È LA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO. Ne parlano su altre fonti

Tumori: nasce la Giornata mondiale di psiconcologia, si celebra oggi e ogni 9 aprile - (Adnkronos) - Sono già centinaia i pazienti oncologici che si sono rivolti a inbuonasalute.eu in cerca di supporto psicologico. La piattaforma, nata a febbraio di quest’anno, è infatti la prima realtà ... (msn.com)

Tumori, assistenza psicologica integra terapie, al Gemelli al via 2 progetti - (Adnkronos) - Domani si celebra per la prima volta la Giornata mondiale della psiconcologia, istituita dalla presidente dell'International Psycho-Oncology Society (Ipos), Wendy Lam. L'obiettivo è sens ... (msn.com)

Giornata mondiale della Psiconcologia: il Gemelli in prima linea per sostenere il benessere emotivo dei pazienti - Roma, 8 aprile 2025 - Mercoledì 9 aprile si celebra per la prima volta la Giornata Mondiale della Psiconcologia, istituita dalla Presidente dell’International Psycho-Oncology Society (IPOS), Wendy Lam ... (insalutenews.it)