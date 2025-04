Tumori | nasce la Giornata mondiale di psiconcologia si celebra oggi e ogni 9 aprile

Ilgiornaleditalia.it - Tumori: nasce la Giornata mondiale di psiconcologia, si celebra oggi e ogni 9 aprile Leggi su Ilgiornaleditalia.it Grande successo per la prima piattaforma online inbuonasalute.eu Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Sono già centinaia i pazienti oncologici che si sono rivolti a inbuonasalute.eu in cerca di supporto psicologico. La piattaforma, nata a febbraio di quest’anno, è infatti la prima realtà online

