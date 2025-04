Tumore al rene Minervini Careggi | La robotica è la chiave per conservare l’organo

Firenze, 9 aprile 2025 – I robot in aiuto della sanità. Per intervenire al meglio sugli organi in caso di tumore e allungare la vita del paziente. "La chirurgia robotica – dice Andrea Minervini, professore ordinario di Urologia presso il Dipartimento di Medicina e Clinica Università degli Studi di Firenze e direttore della Struttura Organizzativa Dipartimentale di Urologia e Andrologia dell'ospedale di Careggi – è la scelta migliore per trattare il cancro al rene in fase iniziale, e conservare il rene per masse fino a 7 cm allunga la vita del paziente rispetto a una chirurgia radicale". L'occasione è un convegno che si è svolto a Roma. Si tratta dell'evento dedicato all'edizione 2025 della campagna "Fianco a Fianco. Uniti contro il carcinoma renale".

