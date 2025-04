Trump | zero dazi se spostate aziende qui

Trump in un post pubblicato sul social Truth. Per incoraggiare il reshoring delle aziende statunitensi e gli investimenti diretti di quelle straniere, Trump ofre "zero tariffe, collegamenti e approvazioni eletriche ed energetiche quasi immediate. Nessun ritardo ambientale. Non aspettate, fatelo ora!". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.55 "Ora è un momento fantastico per spostare la vostra azienda negli Stati Uniti d'America, come stanno facendo Apple e tante altre, in numeri da record". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donaldin un post pubblicato sul social Truth. Per incoraggiare il reshoring dellestatunitensi e gli investimenti diretti di quelle straniere,ofre "tariffe, collegamenti e approvazioni eletriche ed energetiche quasi immediate. Nessun ritardo ambientale. Non aspettate, fatelo ora!".

Dazi, ecco l'obiettivo di Trump. La bozza dei contro-dazi Ue: tariffe fino al 25%, no vino e latticini. Voci su moratoria di 90 giorni, poi la Casa Bianca smentisce. Piazza Affari chiude a -5,3%. Auto, iPhone, scarpe e caffè: le reazioni delle aziende ai dazi americani. Onda lunga | Gli effetti dei dazi di Trump sui prodotti italiani non si vedranno subito. L'Ue prepara i controdazi: "Massimo impatto sugli Usa". La risposta di Ferrari: prezzi su del 10%. Il no global Trump realizza i sogni degli ex giovani di Seattle.

