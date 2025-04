Trump | zero dazi se spotate aziende qui

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.55 "Ora è un momento fantastico per spostare la vostra azienda negli Stati Uniti d'America, come stanno facendo Apple e tante altre, in numeri da record". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donaldin un post pubblicato sul social Truth. Per incoraggiare il reshoring dellestatunitensi e gli investimenti diretti di quelle straniere,ofre "tariffe, collegamenti e approvazioni eletriche ed energetiche quasi immediate. Nessun ritardo ambientale. Non aspettate, fatelo ora!".