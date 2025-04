Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Trasferite le aziende negli Usa, zero dazi" | Parigi: "Meloni a Washington? Rischia di spezzare l'unità Ue" | Borse, nuovo tonfo dell'Europa: Milano perde quasi il 3%

Il presidente americano: "Adesso tutti questi Paesi mi stanno chiamando per baciarmi il c.". Il premier italiano: "Proporrò alo 'per' sulle tariffe doganali con l'", ma il suo viaggioUsa (sostenuto dal leader del Ppe Manfred Weber) non è visto di buon occhio dalla Francia