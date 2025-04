Trump sui dazi | Mi baciano il c… per chiedere un accordo

accordo”, afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre la sua decisione di imporre tariffe ai partner commerciali stranieri sta spingendo i governi di tutto il mondo ad annunciare contromisure contro le esportazioni statunitensi. Panorama.it - Trump sui dazi: «Mi baciano il c… per chiedere un accordo» Leggi su Panorama.it “Questi Paesi ci stanno chiamando per baciarmi il c. Lo stanno facendo. Muoiono dalla voglia di fare un”, afferma il presidente degli Stati Uniti Donaldmentre la sua decisione di imporre tariffe ai partner commerciali stranieri sta spingendo i governi di tutto il mondo ad annunciare contromisure contro le esportazioni statunitensi.

