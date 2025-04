“Questi Paesi ciperil c. Lofacendo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo”, afferma il presidente degli Stati Uniti Donaldmentre la sua decisione di imporre tariffe ai partner commerciali stranieri sta spingendo i governi di tutto il mondo ad annunciare contromisure contro le esportazioni statunitensi.

Panorama.it - Trump sui dazi: “Ci stanno chiamando per baciarmi il c…”

In vigore i nuovi "dazi reciproci" Usa su 60 paesi, alla Cina maxi aliquota del 104% - Mosca: preoccupati dalla "guerra dei dazi" tra Stati Uniti e Cina.

Scattano i nuovi dazi da oggi, per la Cina c'è il 104%. Caos Borse, Trump: "So cosa faccio, gli altri Paesi mi baciano il cu...".

Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c...".

Sono entrati in vigore i nuovi dazi degli Stati Uniti.

Dazi, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il cu..". VIDEO.

Trump deride i Paesi che cercano accordi dopo i dazi Usa, la frase choc: "Tutti chiamano per baciarmi il c***".