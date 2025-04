Trump sospende per 90 giorni i dazi reciproci ma per Pechino salgono al 125 per cento

Trump ha deciso a sorpresa di sospendere con effetto immediato per 90 giorni l’applicazione delle tariffe reciproche che aveva presentato in pompa magna alla Casa Bianca, tranne che per i prodotti provenienti dalla Cina: per Pechino i dazi non solo restano, ma aumentano fino al 125 per cento. L’annuncio di Trump ha provocato forti rialzi a Wall Street: il Dow Jones ha guadagnato il 5 per cento, lo S&P il 5,4 per cento e il Nasdaq oltre il 6,6 per cento. Usando un’espressione piuttosto colorita, Trump aveva parlato di numerosi Paesi che «muoiono dalla voglia di fare un accordo» con gli Usa sui dazi.Il post di Trump su Truth.Trump: «Più di 75 Paesi ci hanno contattato e su mia raccomandazione non hanno reagito»«In base alla mancanza di rispetto che la Cina ha mostrato verso i mercati mondiali aumento la tariffa applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125 per cento, con effetto immediato. Lettera43.it - Trump sospende per 90 giorni i dazi reciproci, ma per Pechino salgono al 125 per cento Leggi su Lettera43.it Donaldha deciso a sorpresa dire con effetto immediato per 90l’applicazione delle tariffe reciproche che aveva presentato in pompa magna alla Casa Bianca, tranne che per i prodotti provenienti dalla Cina: pernon solo restano, ma aumentano fino al 125 per. L’annuncio diha provocato forti rialzi a Wall Street: il Dow Jones ha guadagnato il 5 per, lo S&P il 5,4 pere il Nasdaq oltre il 6,6 per. Usando un’espressione piuttosto colorita,aveva parlato di numerosi Paesi che «muoiono dalla voglia di fare un accordo» con gli Usa sui.Il post disu Truth.: «Più di 75 Paesi ci hanno contattato e su mia raccomanone non hanno reagito»«In base alla mancanza di rispetto che la Cina ha mostrato verso i mercati mondiali aumento la tariffa applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125 per, con effetto immediato.

