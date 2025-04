Trump senza freni | Mi baciano il culo vogliono un accordo

Trump senza freni, il presidente americano ostenta ormai un atteggiamento irrisorio che riserva a tutti i Paesi cui ha destinato la raffica di dazi partita da qualche giorno. Ha perfino utilizzato un'espressione volgare durante una cena di raccolta fondi repubblicana, riferendosi ai Paesi che cercano di negoziare con gli Stati Uniti sulle nuove tariffe.

Trump senza freni: "Paesi mi baciano il sedere per accordo su dazi" - (Adnkronos) - I dazi di Donald Trump entrano in vigore oggi, 9 aprile, e il presidente degli Stati Uniti 'festeggia'. A modo suo. "I paesi ci stanno chiamando per baciarmi il sedere. Muoiono dalla vog ... (msn.com)

Trump senza freni minaccia dazi a Putin, bombe all’Iran e piani militari per la Groenlandia - Donald Trump è tornato a lanciare minacce contro chiunque non si adegui alle sue decisioni. In risposta alle dichiarazioni di Putin, che ha suggerito di porre Kiev sotto un’amministrazione ... (informazione.it)

Trump senza freni: "Sono d'accordo con Vance, europei scrocconi con la Nato, ma non li biasimo. La colpa è di Biden"- video - Snam, conclusa la stagione invernale in sicurezza per gli ... (affaritaliani.it)