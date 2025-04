Laprimapagina.it - Trump rilancia il patriottismo economico: portate le aziende negli Stati Uniti, dazi zero

Donaldtorna a spingere sull’economia nazionale e lancia un nuovo messaggio diretto alle imprese internazionali: trasferite la produzione. In un post pubblicato sul suo social network Truth, il presidente americano scrive. “Questo è un ottimo momento per trasferire le vostre, come Apple e molte altre stanno facendo.. Non aspettate, fatelo ora”.punta are la manifattura americana attraverso una politica di incentivi e protezionismo, già centrale durante il suo primo mandato alla Casa Bianca. Il messaggio è diretto in particolare alle multinazionali che producono all’estero per ridurre i costi, ma che potrebbero beneficiare di vantaggi fiscali e doganali se scegliessero di rientrare sul suolo statunitense. Citando il caso di Apple,cerca di rafforzare la sua narrativa di un’America che torna a essere il cuore pulsante della produzione globale.