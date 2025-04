Panorama.it - Trump pronto a sborsare un trilione di dollari per la Difesa Usa

Il presidente Donaldha annunciato un piano per aumentare il bilancio delladi 1.000 miliardi diper il prossimo anno, un aumento enorme che, a suo dire, fornirà al Paese una forza militare senza pari per gli anni a venire.Lo ha fatto lunedì durante un evento stampa al quale era presente anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, incontro durante il qualeha illustrato la spesa complessiva per lanel bilancio per l’anno fiscale 2026.“Approveremo un bilancio, e sono orgoglioso di dirlo, il più grande che abbiamo mai fatto per le Forze Armate, di 1.000 miliardi di; nessuno ha mai visto niente di simile, stiamo creando un esercito molto, molto potente e abbiamo già tutto.”ha anche affermato che tali fondi aggiuntivi per laconsentiranno al Paese di acquistare nuove attrezzature e capacità necessarie per il futuro, dicendo: “Non abbiamo mai avuto il tipo di aerei, il tipo di missili, niente di ciò che abbiamo ritenuto necessario, anche se ci auguriamo di non doverli utilizzare”.