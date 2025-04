Trump | Pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci con tutti i Paesi tranne con la Cina | Per Pechino tariffe doganali aumentate al 125%

Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci con tutti i Paesi tranne con la Cina" | "Per Pechino tariffe doganali aumentate al 125%" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Wall Street accoglie positivamente il nuovo annuncio del presidente americano con l'immediato rally di Dow Jones e Nasdaq

Trump sospende immediatamente per 90 giorni i dazi reciproci, tranne alla Cina: aumento al 125% - Bessent: "Trump vuole accordi su misura con i vari Paesi. La Cina è la nostra principale fonte di problemi". ++ Trump, pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci ++. Trump annuncia una sospensione di 90 giorni di tutti i dazi reciproci. Ma non a Pechino: "Per la Cina tariffe al 125%. Trump “Pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci, alla Cina tariffa al 125%”. Trump stoppa i dazi reciproci, pausa immediata di 90 giorni. Restano in vigore solo per la Cina. Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Ne parlano su altre fonti

