Tpi.it - Trump: “L’Ue deve acquistare 350 miliardi di dollari di energia dagli Usa se non vuole i dazi”. Meloni attesa il 17 aprile alla Casa bianca

Donaldha posto le sue condizioni per abrogare iimposti alle merci importate dall’Unione europea negli Stati Uniti, a poco più di una settimana dvisita della presidente del Consiglio Giorgia, prevista il prossimo 17, e a sette giorni dall’entrata in vigore delle prime contromisure discusse dal, che potrebbero essere attivate il 15.Non basta la proposta arrivata dCommissione europea di azzerare reciprocamente le tariffe doganali su automobili e beni industriali: secondoinvece Bruxellesimpegnarsi ad350didi “” da Washington per riequilibrare la bilancia commerciale.La proposta di“Abbiamo un deficit con l’Unione europea di 350die scomparirà in fretta”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti nel corso dell’incontro con la stampa del 7a margine del vertice con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.