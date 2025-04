Trump le frasi choc | Tutti mi chiamano per baciarmi il c Muoiono dalla voglia di fare un accordo E aggiunge | Trasferite le vostre aziende in Usa zero dazi

dalla Corea del Sud. E anche Giorgia Meloni sarà a Washington la prossima settimana. Sono i primi segnali che, commenta la Casa Bianca, dimostrano un. Ilmessaggero.it - Trump, le frasi choc: «Tutti mi chiamano per baciarmi il c... Muoiono dalla voglia di fare un accordo». E aggiunge: «Trasferite le vostre aziende in Usa, zero dazi» Leggi su Ilmessaggero.it Sono in arrivo delegazioni dal Giappone eCorea del Sud. E anche Giorgia Meloni sarà a Washington la prossima settimana. Sono i primi segnali che, commenta la Casa Bianca, dimostrano un.

Trump, le frasi choc: «Tutti mi chiamano per baciarmi il c... Muoiono dalla voglia di fare un accordo». E aggi. Cerca la guerra? L’ultima provocazione di Trump lascia stecchiti…. USA, frase shock di Trump su Liz Cheney. Parole come pietre, video choc: come reagire alla comunicazione di Trump. Trump e la frase choc sugli spari ai media, tycoon ritratta dopo il caos: cosa voleva dire con le sue parole. Un'altra frase shock di Trump: «Non mi dispiacerebbe se sparassero ai media». Ne parlano su altre fonti

Trump, le frasi choc: «Tutti mi chiamano per baciarmi il c... Muoiono dalla voglia di fare un accordo» - Sono in arrivo delegazioni dal Giappone e dalla Corea del Sud. E anche Giorgia Meloni sarà a Washington la prossima settimana. Sono i ... (msn.com)

Dazi, la frase choc di Trump: “Tutti in fila per baciarmi il culo” - Il presidente americano, in un discorso alla cena del Comitato nazionale repubblicano, si vanta in pubblico e sostiene che i leader stranieri lo supplicano di ... (repubblica.it)

Dazi, Trump: "Tutti i paesi mi chiamano e mi baciano il cu.." - “I Paesi mi chiamano e mi baciano il culo. Muoiono per fare accordi". E’ la frase choc di Donald Trump pronunciata in un discorso alla cena di gala del National Republican Congressional Commitee. Trum ... (repubblica.it)