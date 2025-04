Ilfoglio.it - Trump, la Groenlandia e la Nato tra fantapolitica e Realpolitik

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - “Non sono felice che la Russia stia bombardando da pazzi l’Ucraina”, ha detto. Forse Mr. Wolf si è accorto che Putin lo ha preso per i fondelli.Michele Magno Al direttore - Vedo i sovranisti italiani, sul tema Putin e sul tema, e mi chiedo quando riusciranno a capire che i problemi creati all’Europa da Putin edipendono da Putin e da, non da chi si difende dalle loro pazzie.Alberto Burtino Il complottismo funziona così: cercare un capro espiatorio per raccontare il presente scaricando i problemi su soggetti inafferrabili da odiare. Così oggi: il guaio dei dazi è l’Ue non. La colpa della guerra è l’Ue non Putin. Fuga dalla realtà. Avanti fino al prossimo palo. Al direttore -minaccia lache appartiene alla Danimarca, stato fondatore dellanel 1949.