Trump il narcisista e i Paesi leccapiedi

Trump non è lì per fare ciò che desideriamo noi, e non gli si può chiedere di agire secondo i nostri interessi. Al di là dell'unilateralismo e dei metodi discutibili con cui persegue obiettivi che da una prospettiva americana possono anche sembrare legittimi (riduzione del.

Trump annuncia "dazi reciproci sui paesi di tutto il mondo" e insulta il pianeta intero - “Il 2 aprile 2025 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l’industria americana è rinata”, ha esordito Trump. “Per decenni il nostro paese è stato saccheggiato ... (globalist.it)