Trump frase shock sui dazi | Paesi mi chiamano e mi leccano il cu

Paesi mi chiamano e mi leccano il culo. Muoiono dalla voglia di fare accordi”. Lo ha detto Donald Trump parlando alla cena di gala del National Republican Congressional Committee. “Poi vedo qualche repubblicano ribelle, qualche tizio che vuole fare lo spaccone e dice: ‘Penso che il Congresso dovrebbe prendere il controllo dei negoziati’. Lasciatemelo dire, non si negozia come faccio io”, ha aggiunto il tycoon. Lapresse.it - Trump, frase shock sui dazi: “Paesi mi chiamano e mi leccano il cu..” Leggi su Lapresse.it “Imie miil culo. Muoiono dalla voglia di fare accordi”. Lo ha detto Donaldparlando alla cena di gala del National Republican Congressional Committee. “Poi vedo qualche repubblicano ribelle, qualche tizio che vuole fare lo spaccone e dice: ‘Penso che il Congresso dovrebbe prendere il controllo dei negoziati’. Lasciatemelo dire, non si negozia come faccio io”, ha aggiunto il tycoon.

