Trump ferma i dazi a sorpresa | “90 giorni di pausa per tutti tranne la Cina | per loro vanno al 125%”

Trump ha annunciato a sorpresa che i dazi saranno sospesi per novanta giorni nei confronti di tutti i Paesi del mondo. In questo periodo sarà in vigore un dazio unico del 10% per tutti. L'eccezione è la Cina, che invece subirà una tariffa del 125%. Con un post sui social, Trump ha quindi sconfessato le sue precedenti dichiarazioni in cui diceva che le sue politiche non sarebbero mai cambiate. Leggi su Fanpage.it Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato ache isaranno sospesi per novantanei confronti dii Paesi del mondo. In questo periodo sarà in vigore uno unico del 10% per. L'eccezione è la, che invece subirà una tariffa del 125%. Con un post sui social,ha quindi sconfessato le sue precedenti dichiarazioni in cui diceva che le sue politiche non sarebbero mai cambiate.

