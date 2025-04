Trump esagerato sui dazi | Tutti mi chiamano per baciarmi il culo ma la Cina risponde attrezzati e decisi per la guerra commerciale

Trump tira dritto sui dazi, ma si dice pronto a negoziare e lo fa anche utilizzando “espressioni colorite” mentre dalla Cina arrivano parole decise sulle intenzioni di “difendersi e contrattaccare” sui dazi. Intanto è l’ennesima giornata di passione per le Borse mondiali. Durante la cena del National Republican Congressional Committee, Trump afferma che i Paesi colpiti dai dazi cercano un accordo. Trump e i dazi: “Ci chiamano per baciarci il culo” “Vi dico che questi paesi ci stanno chiamando per baciarmi il culo". Si è espresso così Donald Trump durante la cena del National Republican Congressional Committee a Washington parlando dei Paesi colpiti dai dazi che vogliono trattare per ridurre le tariffe. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per rivendicare la sua linea dura, il presidente americano ha assicurano che i tanti Paesi colpiti dalle tariffe «muoiono dalla voglia” di fare un accordo. Quotidiano.net - Trump esagerato sui dazi: “Tutti mi chiamano per baciarmi il culo”, ma la Cina risponde “attrezzati e decisi” per la guerra commerciale Leggi su Quotidiano.net Roma, 9 aprile 2025 – Bastone e carota.tira dritto sui, ma si dice pronto a negoziare e lo fa anche utilizzando “espressioni colorite” mentre dallaarrivano parole decise sulle intenzioni di “difendersi e contrattaccare” sui. Intanto è l’ennesima giornata di passione per le Borse mondiali. Durante la cena del National Republican Congressional Committee,afferma che i Paesi colpiti daicercano un accordo.e i: “Ciper baciarci il” “Vi dico che questi paesi ci stanno chiamando peril". Si è espresso così Donalddurante la cena del National Republican Congressional Committee a Washington parlando dei Paesi colpiti daiche vogliono trattare per ridurre le tariffe. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per rivendicare la sua linea dura, il presidente americano ha assicurano che i tanti Paesi colpiti dalle tariffe «muoiono dalla voglia” di fare un accordo.

