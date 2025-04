Trump | Dazi? Tutti mi chiamano per baciarmi il c Muoiono dalla voglia di fare un accordo

dalla Corea del Sud. E anche Giorgia Meloni sarà a Washington la prossima settimana. Sono i primi segnali che, commenta la Casa Bianca, dimostrano un. Ilmattino.it - Trump: «Dazi? Tutti mi chiamano per baciarmi il c... Muoiono dalla voglia di fare un accordo» Leggi su Ilmattino.it Sono in arrivo delegazioni dal Giappone eCorea del Sud. E anche Giorgia Meloni sarà a Washington la prossima settimana. Sono i primi segnali che, commenta la Casa Bianca, dimostrano un.

In vigore i nuovi "dazi reciproci" Usa su 60 paesi, alla Cina maxi aliquota del 104% - Media, Cina riunisce vertice d'emergenza sui dazi Usa. Trump sul palco della raccolta fondi parla dei dazi: «Tutti mi chiamano e mi baciano il cu... per fare un accordo». Dazi, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il cu..". VIDEO. Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c...". Trump: «Dazi? Tutti mi chiamano per baciarmi il c...I Paesi muoiono dalla voglia di fare un accordo». Trump senza freni: "Paesi mi baciano il sedere per accordo su dazi". Ne parlano su altre fonti

Trump: 'Tutti mi chiamano per baciarmi il culo'. Pechino: 'Pronti alla guerra dei dazi' - In vigore i 'dazi reciproci' Usa su 60 Paesi, Cina al 104%. Il presidente americano ai repubblicani: 'So quello che sto facendo. Non vogliamo necessariamente fare accordi sui dazi' (ANSA) ... (ansa.it)

Dazi, Trump: "Tutti i paesi mi chiamano e mi baciano il cu.." - “I Paesi mi chiamano e mi baciano il culo. Muoiono per fare accordi". E’ la frase choc di Donald Trump pronunciata in un discorso alla cena di gala del National Republican Congressional Commitee. Trum ... (repubblica.it)

Dazi, l’ultima provocazione di Trump: «Sono tutti in fila per baciarmi il c..o» - Durante una cena del Comitato nazionale repubblicano del Congresso a Washington, il presidente Donald Trump ha pronunciato dichiarazioni provocatorie riguardo alle relazioni commerciali degli Stati Un ... (msn.com)