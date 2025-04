Trump | Dazi alla Cina al 125% stop di 90 giorni per gli altri Paesi

Dazi sta per diventare la guerra di Donald Trump contro la Cina. Clamoroso colpo di scena alla Casa Bianca: il presidente americano ha annunciato una "pausa di 90 giorni per le tariffe reciproche", vale a dire una sospensione di 3 mesi nell'applicazione dei Dazi che da giorni hanno terremotato le borse mondiali. Attenzione, però: Trump ha precisato subito che la pausa vale per tutti i Paesi tranne che per la Cina. Non solo, i Dazi contro Pechino verranno alzati addirittura al 125%, in una pazzesca rincorsa tra Dazi e controDazi. Il rialzo al 125%, a scanso di equivoci, sarà "con effetto immediato". Una decisione che arriva dopo ore di grandissima tensione con il governo di Xi Jinping che aveva deciso di rispondere con Dazi all'84% contro le esportazioni a stelle e strisce. "Considerando che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell'USTR, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali, tariffe doganali, manipolazione valutaria e tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mio forte suggerimento, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, autorizzo una pausa di 90 giorni e una tariffa doganale reciproca sostanzialmente ridotta del 10% durante questo periodo, anch'essa con effetto immediato", scrive Trump sul social Truth, dopo che nella notte italiana avevano fatto il giro del mondo le sue sprezzanti parole: "Tutti i Paesi mi chiamano per baciarmi il c***lo. Liberoquotidiano.it - Trump: "Dazi alla Cina al 125%, stop di 90 giorni per gli altri Paesi" Leggi su Liberoquotidiano.it La guerra deista per diventare la guerra di Donaldcontro la. Clamoroso colpo di scenaCasa Bianca: il presidente americano ha annunciato una "pausa di 90per le tariffe reciproche", vale a dire una sospensione di 3 mesi nell'applicazione deiche dahanno terremotato le borse mondiali. Attenzione, però:ha precisato subito che la pausa vale per tutti itranne che per la. Non solo, icontro Pechino verranno alzati addirittura al, in una pazzesca rincorsa trae contro. Il rialzo al, a scanso di equivoci, sarà "con effetto immediato". Una decisione che arriva dopo ore di grandissima tensione con il governo di Xi Jinping che aveva deciso di rispondere conall'84% contro le esportazioni a stelle e strisce. "Considerando che oltre 75hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell'USTR, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali, tariffe doganali, manipolazione valutaria e tariffe non monetarie, e che questi, su mio forte suggerimento, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, autorizzo una pausa di 90e una tariffa doganale reciproca sostanzialmente ridotta del 10% durante questo periodo, anch'essa con effetto immediato", scrivesul social Truth, dopo che nella notte italiana avevano fatto il giro del mondo le sue sprezzanti parole: "Tutti imi chiamano per baciarmi il c***lo.

