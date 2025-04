Trump annuncia importanti dazi anche per il settore farmaceutico | Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c

Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c..." Da oggi in vigore le tasse doganali al 104% con la Cina. Meloni: "Proporrò lo 'zero per zero' sui dazi con l'Ue", Musk attacca il consigliere al commercio di Trump: "Un cretino"

Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c...". Trump annuncia i dazi sui farmaci, per l'Italia sarebbe una catastrofe da 2,5 miliardi di dollari. In vigore nuovi "dazi reciproci" Usa su 60 paesi, alla Cina maxi aliquota del 104% - Bank of England, stabilità finanziaria a rischio con i dazi. Dazi USA-Cina: “Quando l’America viene colpita, Trump risponde con forza”, da mezzanotte tariffe al 104%. In vigore i dazi reciproci di Trump su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse in rosso. LIVE. Come sta reagendo la Cina alla guerra commerciale di Trump. Ne parlano su altre fonti

L’Ue risponde a Trump con i contro-dazi: ecco quali prodotti Usa colpiranno e quando entreranno in vigore - Le nuove tariffe dovrebbero così entrare in vigore proprio il 15 aprile, mentre una seconda tranche è prevista per il 15 maggio e una terza per il 1° dicembre. Tutto questo a meno che Trump non ... (tpi.it)

Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c..." - Con i dazi già varati, assicura Donald Trump, gli Stati Uniti stanno incassando "due miliardi di dollari al giorno". E alla convention repubblicata assicura: "Adesso tutti questi Paesi mi stanno chiam ... (msn.com)

Trump annuncia il 25% dei dazi sulle auto importate negli Usa - Verranno imposti a partire dal 2 aprile, gli States incasseranno 'tra i 600 milioni e un trilione di dollari in due anni'. 'È l'inizio della liberazione dell'America' ha sottolineato il presidente. Vo ... (ansa.it)