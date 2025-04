Truffe agli aziani | sei raggiri sventati nell’avellinese grazie alla campagna informativa dei carabinieri

Truffe agli anziani. carabinieri: È necessario continuare a diffondere in ogni modo i consigli per evitare le Truffe, attivando tutti i possibili canali e reti di supporto, sociale o parentaleTruffatore in azione nella sola giornata di ieri – nei comuni di Sirignano, Mugnano del Cardinale e Quadrelle – ma i colpi falliscono grazie all’impegno costante dei carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, di prevenzione al fenomeno delle Truffe, sensibilizzando ed informando le fasce più vulnerabili della popolazione.Analogo il modus operandi: il malvivente contatta telefonicamente le vittime prescelte, per lo più anziane e, presentandosi come appartenente alle Forze di Polizia, chiede somme di denaro (anche oggetti in oro) perché un diretto familiare, in quel momento, si trovava in grosse difficoltà e per risolvere il problema, l’anziano avrebbe dovuto pagare una cauzione in contanti a un presunto avvocato che si sarebbe recato a breve presso la sua abitazione. Puntomagazine.it - Truffe agli aziani: sei raggiri sventati nell’avellinese grazie alla campagna informativa dei carabinieri Leggi su Puntomagazine.it anziani.: È necessario continuare a diffondere in ogni modo i consigli per evitare le, attivando tutti i possibili canali e reti di supporto, sociale o parentaleTruffatore in azione nella sola giornata di ieri – nei comuni di Sirignano, Mugnano del Cardinale e Quadrelle – ma i colpi fallisconoall’impegno costante deidel Comando Provinciale di Avellino, di prevenzione al fenomeno delle, sensibilizzando ed informando le fasce più vulnerabili della popolazione.Analogo il modus operandi: il malvivente contatta telefonicamente le vittime prescelte, per lo più anziane e, presentandosi come appartenente alle Forze di Polizia, chiede somme di denaro (anche oggetti in oro) perché un diretto familiare, in quel momento, si trovava in grosse difficoltà e per risolvere il problema, l’anziano avrebbe dovuto pagare una cauzione in contanti a un presunto avvocato che si sarebbe recato a breve presso la sua abitazione.

