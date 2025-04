Truffe agli anziani smantellata l’ennesima rete criminale

Un'ampia operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Genova, ha portato allo smantellamento di un vasto gruppo criminale fortemente sospettato di aver commesso 103 frodi ai danni di persone anziane in tutta Italia. Dopo lunghe e approfondite indagini della Squadra Mobile di Genova, con la fondamentale collaborazione della Squadra Mobile di Napoli e il supporto operativo degli uffici competenti di diverse città (Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Frosinone, Isernia, Potenza e Salerno), oltre al Reparto Prevenzione Crimine, gli investigatori della Polizia stanno eseguendo, dalle prime ore del mattino, 77 misure cautelari.

