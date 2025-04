Truffe agli anziani maxioperazione della polizia | 22 arresti e 55 obblighi di dimora

Repubblica.it - Truffe agli anziani, maxioperazione della polizia: 22 arresti e 55 obblighi di dimora Leggi su Repubblica.it Le indagini condotte dalla squadra mobile e dalla procura di Genova, perquisizioni a Napoli e Caserta

Truffe ai danni di anziani, maxi-operazione della polizia genovese: 22 arresti - Genova – Una maxi-rete che ha portato ad almeno 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Dopo mesi di intense indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Genova e coordinate dalla Procura della ... (ilsecoloxix.it)

Caltanissetta, truffe agli anziani: la Polizia identifica e denuncia tre persone - Le vittime contattate da finti carabinieri o poliziotti che chiedevano soldi o gioielli La Polizia di Stato negli ultimi giorni a Caltanissetta è intervenuta in due circostanze, a seguito di richieste ... (lasicilia.it)

Truffa agli anziani, i metodi più utilizzati: come riconoscerla e come reagire - La truffa agli anziani è una delle più diffuse e odiose. Persone anziane, che spesso vivono in casa da sole, vengono contattate telefonicamente da finti carabinieri o poliziotti ... (ilmattino.it)