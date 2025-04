Truffe agli anziani maxi operazione della polizia | 22 arresti

operazione della polizia contro una rete criminale sospettata della commissione di 103 Truffe agli anziani in tutta Italia.Truffe agli anziani, la maxi operazioneDopo mesi di intense indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Genova e coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova, circa 300 agenti (con la collaborazione della Squadra Mobile di Napoli, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, e di numerose altre Squadra Mobili di tutta Italia) stanno dando esecuzione a 77 misure cautelari di cui 22 custodie in carcere e 55 obblighi di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre a numerose perquisizioni nelle città di Napoli e Caserta. Sono stati colpiti i vertici e i membri operativi della rete criminale e smantellata la struttura gerarchica dell’organizzazione. Lapresse.it - Truffe agli anziani, maxi operazione della polizia: 22 arresti Leggi su Lapresse.it Vastacontro una rete criminale sospettatacommissione di 103in tutta Italia., laDopo mesi di intense indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Genova e coordinate dalla ProcuraRepubblica di Genova, circa 300 agenti (con la collaborazioneSquadra Mobile di Napoli, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, e di numerose altre Squadra Mobili di tutta Italia) stanno dando esecuzione a 77 misure cautelari di cui 22 custodie in carcere e 55 obblighi di dimora e obbligo di presentazione allagiudiziaria, oltre a numerose perquisizioni nelle città di Napoli e Caserta. Sono stati colpiti i vertici e i membri operativirete criminale e smantellata la struttura gerarchica dell’organizzazione.

