Truffe agli anziani, maxi blitz in Campania: 22 arresti e 103 raggiri smascherati

NAPOLI – È partito da Napoli il cuore dell’indagine che ha portato allo smantellamento di una vasta rete criminale specializzata insu scala nazionale. La polizia di Stato ha arrestato 22 persone, mentre sono 77 le misure cautelari eseguite, gran parte delle quali proprio tra Napoli e Caserta, epicentro operativo dell’organizzazione.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova e condotte dalla Squadra Mobile del capoluogo ligure in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli e il Reparto Prevenzione Crimine, hanno permesso di decapitare la struttura gerarchica del sodalizio criminale.Cinquantacinque indagati sono stati sottoposti a obbligo di dimora nel Comune di Napoli e alla presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Perquisizioni in corso in abitazioni e sedi collegate all’organizzazione inhanno permesso di acquisire ulteriori elementi a sostegno dell’inchiesta.